Dalla Libia alla Sicilia illegalmente e in condizioni di pericolo: denunciati tre presunti scafisti

Tre giovani accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo uno sbarco a Pozzallo.

Al termine delle operazioni di sbarco di 37 migranti, avvenuto nella mattina del 19 agosto scorso al porto di Pozzallo, la Squadra Mobile di Ragusa ha denunciato tre presunti scafisti.

Si tratta di M.M., M.M. e A.G.M, rispettivamente di 25, 24 e 18 anni, ritenuti presunti responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini sono state avviate subito dopo lo sbarco. Secondo alcuni testimoni, sarebbero stati proprio i tre denunciati ad alternarsi nella conduzione dell’imbarcazione partita dalle coste libiche, favorendo poi l’ingresso clandestino nel territorio dello Stato dei 37 cittadini extracomunitari, esponendoli tra l’altro a un concreto pericolo per la loro incolumità, viste le avverse condizioni metereologiche dei giorni scorsi.

Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dalla Capitaneria di Porto e ospitati all’hotspot di Pozzallo per essere visitati, identificati e trasferiti in altri centri. Il lavoro degli operatori di Polizia è stato molto difficile in quanto rimane sempre prioritaria l’assistenza ai migranti appena sbarcati e non è facile acquisire le prime dichiarazioni durante le fasi preliminari.

Sono in corso approfondimenti per identificare altri soggetti probabili complici della traversata che potrebbero essere partiti in momenti diversi e da spiagge diverse, segno della presenza di più organizzazioni criminali sulle coste libiche.

Immagine di repertorio