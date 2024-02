Sbatte la testa durante discesa a valle: imprenditore 55enne muore in montagna

Neanche un delicato intervento chirurgico è riuscito a salvaregli la vita

Si macchia di sangue la candida neve delle Alpi francesi. A trovare la morte, mentre stava rientrando a valle dopo dopo un’escursione in compagnia di alcuni amici è lo scialpinista italiano Marco Ferrari, imprenditore di 55 anni residente in provincia di Varese. Il tragico incidente nei pressi di Chamonix, in Alta Savoia, domenica 4 febbraio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ferite troppo gravi

Mentre scendeva lungo un pendio, l’uomo ha perso l’equilibrio urtando violentemente il terreno con la testa. Immediato l’intervento del Peloton d’haute montagne, unità specializzata in soccorsi in ambiente montano, insieme a un medico. Troppo gravi però le ferite riportate, con un trauma cranico che ne ha richiesto l’immediato trasferimento d’urgenza all’ospedale di Ginevra. Nonostante i tentativi di salvare la sua vita attraverso un intervento chirurgico, purtroppo Marco Ferrari è spirati nelle ore successive al ricovero, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari.