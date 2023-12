Alpinisti italiani travolti da valanga: morti due 42enni

A tentare di soccorrerli, scavando disperatamente sotto la neve, un terzo alpinista fortunatamente illeso

Arriva l’inverno e con lui le tragedie delle montagne innevate. Ultima in ordine di tempo la valanga che ha travolto due alpinisti: Fabio De Marco, sci-alpinista lombardo, e Luca Laurin, coetaneo brianzolo iscritto al Cai Lissone. Entrambi 42enni a sorprenderli è stata una massa di neve staccatasi in alta montagna, dal Piz Grevasalvas, in Svizzera. Ci troviamo nel Cantone dei Grigioni, non lontano dalla zona di Tirano, al confine con la Valtellina.

Il tentativo disperato

Fabio De Marco è morto quasi subito, mentre l’amico Luca Laurin, che era stato ricoverato in gravissime condizioni, si è spento qualche ora più tardi. A tentare di soccorrerli un terzo componente della spedizione alpinistica di 32 anni fortunatamente uscito illeso dall’incidente. L’uomo è stato trovato dai soccorritori, intervenuti con i cani e un velivolo, mentre cercava di scavare nella neve per salvare gli amici travolti dalla slavina.