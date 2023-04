Valanga sopra Pontechianale, coinvolte 4 persone: nessuna vittima

La slavina ha travolto 4 scialpinisti di nazionalità francese sulla parete nord del Monviso: tre sono feriti lievi, uno è rimasto illeso

Una valanga si è abbattuta sopra Pontechianale, in provincia di Cuneo. La slavina ha coinvolto 4 scialpinisti di nazionalità francese sulla parete nord del Monviso, fortunatamente senza causare vittime.

L’operazione di soccorso è stata gestita dal Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese dopo che intorno alle 8.30 è stata lanciata la chiamata di emergenza da uno dei coinvolti. La valanga si era staccata lungo il canalone Coolidge e aveva sepolto uno dei partecipanti alla gita, trascinando gli altri verso valle per circa un centinaio di metri. La persona rimasta sotto la neve è stata estratta dai compagni in autosoccorso grazie all’uso di pala, sonda e Artva. Nonostante il forte vento che ha ostacolato le operazioni, l’equipe dell’eliambulanza ha effettuato il recupero di tutti i scialpinisti, 3 persone sono state condotte in ospedale, 2 con codici verdi e 1 giallo, mentre una persona è risultata illesa.