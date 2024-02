Barcellona, incidente tra due auto nella notte: due feriti trasportati in ospedale

Le due persone coinvolte nel sinistro hanno riportato traumi in varie parti del corpo ma non sono in pericolo di vita

Grave incidente stradale tra due auto nella notte lungo via John F. Kennedy a Barcellona Pozzo di Gotto, in corrispondenza della località Petraro. Poco dopo della mezzanotte una Volkswagen Polo e una Jeep sono state protagoniste di uno scontro frontale per cause in corso di accertamento da parte degli agenti di polizia e dei carabinieri della locale compagnia.

In seguito al violento impatto i due mezzi si sono ribaltati al centro della carreggiata in prossimità di un noto locale del centro cittadino. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell’Ospedale Fogliani di Milazzo. I due hanno riportato traumi in varie parti del corpo dovuti al pesante urto ma non sono in pericolo di vita. L’area è stata poi ripulita dai detriti e le due vetture rimosse da un carro attrezzi privato.