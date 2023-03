Terribile schianto frontale tra auto e moto: morto ragazzo di 19 anni

Sembrerebbe che l'incidente, accaduto nel milanese, sia stato causato da un sorpasso azzardato del conducente dell'auto

Ancora sangue sulle strade del Milanese. L’ultimo terribile incidente, che strappa la vita un 19enne italiano, ieri sera a Mediglia. Troppo violento l’impatto frontale tra la moto guidata dal ragazzo e un’automobile. Il volo sull’asfalto poi la corsa in ospedale, dove per il malcapitato residente a Vizzolo Predabissi non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato poco prima delle 22.30 sulla provinciale 159, la Bettola Sordio. A quanto sembra il giovane viaggiava a bordo di una motocicletta Ktm che sarebbe finita frontalmente contro un Alfa Romeo Mito guidata da un 19enne ucraino, residente a San Giuliano Milanese e senza precedenti. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Vizzolo Predabissi, il giovane motociclista è stato dichiarato morto alle 23.40, poco più di un’ora dopo l’incidente.

Automobilista indagato

In base ai primi rilievi sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da un sorpasso azzardato del conducente dell’Alfa Romeo, con la macchina che avrebbe poi centrato la moto. Il ragazzo sarà indagato per il reato di omicidio stradale.