Schifani: “Il Consiglio d’Amministrazione dell’Ast deve essere revocato”, ecco perché

In una nota, il presidente della Regione Siciliana spiega le ragioni delle sue parole sull'azienda di trasporti siciliana.

“Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda siciliana trasporti (Ast) deve essere revocato”: a chiederlo il presidente della Regione Renato Schifani.

Ecco le ragioni delle dichiarazioni del governatore, spiegate in una nota.

Schifani: “Consiglio d’amministrazione dell’Ast deve essere revocato”

Secondo il governatore, il CdA dell’azienda di trasporti siciliana dovrebbe essere revocato a causa della “palese violazione dei termini di legge per l’approvazione del bilancio 2021“. In una nota, sottoscritta anche dal ragioniere generale della Regione Ignazio Tozzo, il presidente della Regione Siciliana ha chiesto la convocazione urgente dell’assemblea dei soci, che dovrà provvedere, inoltre, alla nomina dei nuovi amministratori della società partecipata dalla Regione.

La richiesta del governatore nasce dalla relazione circostanziata dell’assessorato dell’Economia, nella quale viene evidenziato il “protrarsi dell’inerzia da parte del Cda”, visto che il bilancio va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, con una eventuale proroga che comunque non può essere superiore a sei mesi. In tutto questo periodo, diverse sono state le sollecitazioni pervenute al Cda, non ultima anche la relazione del Collegio sindacale dello scorso ottobre che aveva evidenziato numerose criticità e un “malfunzionamento e un disagio economico-finanziario patrimoniale, nonché una condizione di grave sofferenza e squilibrio finanziario”.

Lo stesso presidente Schifani, per cercare di trovare una soluzione, aveva convocato nello scorso gennaio un tavolo tecnico a Palazzo d’Orléans per individuare “il percorso da intraprendere per fronteggiare la situazione di crisi”. Tuttavia, nonostante i numerosi impegni del Cda, in più sedi istituzionali, il bilancio non è stato predisposto. Da qui la richiesta di revoca all’assemblea dei soci.