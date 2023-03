Schifani: “Non sono succube di Fratelli d’Italia, Micciché? Berlusconi ha deciso in autonomia”

Il presidente della Regione nel suo intervento all'iniziativa "Raccontiamo la Sicilia" ha affrontato diverse questioni

“Io non sono succube di Fratelli d’Italia, non subisco alcuna tracotanza”. Lo ha detto il governatore siciliano Renato Schifani intervenendo all’iniziativa “Raccontiamo La Sicilia” a Palermo. “C’è sempre stato un confronto sereno con Fratelli d’Italia – dice – ma non ho mai subito atteggiamento di tracotanza. Ho dovuto mediare con assessori, alcuni parlamentari e altri no che stanno facendo bene”. “C’è qualcuno che disegna un governatore succube di Fdi ma non è così, lo ribadisco- dice -Sono in ottimi rapporti con il coordinatore Cannella ma anche con Pogliese, anche con gli assessori. C’è chi mi disegna come succube, io non subisco nessuna tracotanza, io mi confronto con Fdi”.

I casi Micciché e Anas

Poi il governatore sfiora il tema legato alla sostituzione del commissario in Sicilia Gianfranco Micciché: “Berlusconi in totale autonomia decisionale ha fatto la sua scelta sua Micciché”. C’è tempo anche per affrontare il tema delle infrastrutture siciliane: “Ho detto ai vertici di Anas – racconta Schifani – che la Sicilia non può essere abbandonata come è successo negli ultimi anni. Vedere oggi come è la Palermo- Catania offende tutti i siciliani. Finalmente hanno capito. Il ministro Salvini ha vigilato con garbo istituzionale e oggi Anas ha risposto E mi hanno detto che c’è un cambio di passo”.

La burocrazia lenta



“Io non lancio strali sulla burocrazia regionale ma ero abituato a Roma a un modello più decisionista, più veloce. Ci sono o consiglieri di stato di grande valore. I direttori dei ministeri decidono, l’azione di governo è più efficace perché il modello è più snello. Per non parlare di quello parlamentare”. A dirlo è il governatore siciliano Renato Schifani intervenendo all’iniziativa “Raccontiamo La Sicilia” in occasione del 78esimo anniversario della fondazione del quotidiano catanese.

“Qui mi trovo in una situazione in cui devo mettere in agenda alcune indicazioni e verificare se dopo un mese hanno avuto un avvio- dice – decisioni che si scontrano con l’indecisionismo o demandare le decisioni per avere le carte a posto”.