A Sciacca un progetto per il riciclo della plastica

Di questo si è discusso nel corso di una convention nell’ambito del Blue Sea Land a cui il Comune ha preso parte. Obiettivo: un mare più pulito e un serivizio di raccolta rifiuti innovativo

SCIACCA (AG) – Un mare sempre più pulito e con un servizio di raccolta dei rifiuti plastici innovativo, con l’attivazione di processi di riciclo che consentiranno la realizzazione di elementi di arredo da collocare nel porto peschereccio.

È l’obiettivo di un progetto di cui si è parlato nel corso di un convegno nell’ambito del Blue Sea Land, a Mazara del Vallo, al quale hanno partecipato il sindaco Fabio Termine, l’assessore allo Sviluppo sostenibile e alla Tutela del Mare Francesco Dimino e l’assessore all’Ambiente e alla Tutela della Costa Salvino Patti.

Il Comune di Sciacca ha preso parte al Blue Sea Land con un proprio stand, con cui ha promosso il proprio territorio e le proprie risorse. Un appuntamento che l’Amministrazione comunale non ha voluto mancare per l’importanza dell’evento e per concretizzare il lavoro fatto negli ultimi mesi con i sindaci e gli assessori dei Comuni di Mazara del Vallo e di Marsala, i vertici del Distretto della Pesca e Crescita Blu e i suoi componenti per entrare a far parte dello stesso organismo distrettuale e inserirsi nell’elaborazione di progetti e iniziative che hanno come scopo primario lo sviluppo dell’economia della pesca e la tutela della risorsa del mare.

Il Blue Sea Land Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente è uno degli eventi promosso dal Distretto e nasce per sviluppare cooperazioni diplomatiche, economiche e scientifiche tra numerosi paesi che si estendono dal Mediterraneo all’Oceano Indiano.

Il convegno “Una nuova vita per la plastica che viene dal mare” a cura della Regione Marche, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei Comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Sciacca, del Distretto e del Corepla, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha visto anche un intervento del sindaco Fabio Termine.

Un’occasione per esaminare la realtà, esprimere idee, verificarne la fattibilità e passare alla fase della redazione dei progetti come quello che intende portare avanti il Comune di Sciacca sul riciclo della plastica raccolta dai pescatori a mare e che verrebbe ritirata gratis dal Corepla per essere riciclata e trasformata in elementi d’arredo.