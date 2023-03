Sciacca, si spaccia per ex alunna ed entra in casa: rubati gioielli e soldi a insegnante in pensione

L'ex docente si è accorta che dalla camera da letto erano stati rubati gioielli per un valore di circa 5mila euro e 1.000 euro in contanti

Una insegnante in pensione di 78 anni di Sciacca è stata derubata di gioielli in oro e soldi contanti nella sua abitazione di via Campania. L’autrice del furto sarebbe stata una giovane, con i capelli biondi che, spacciandosi per ex alunna, verosimilmente con la complicità di un’altra donna, è entrata in casa dell’anziana.

Il furto a casa dell’ex insegnante

La giovane si è intrattenuta con la proprietaria dell’abitazione e dopo averla salutata si è allontanata. L’ex docente, insospettita, si è accorta che dalla camera da letto erano stati rubati alcuni gioielli per un valore di circa 5mila euro e 1.000 euro in contanti. La 78enne si è affacciata dal balcone e ha scorto la donna bionda mentre si allontanava velocemente. Subito dopo ha allertato i carabinieri che hanno avviato la indagini per risalire all’identità della donna che avrebbe raggirato l’ex insegnante.