Scicli, una nuova Giunta per il sindaco Marino

Completato il rimpasto al Comune. Due i nuovi assessori nominati: Enzo Giannone e Giuseppe Puglisi che prenderanno il posto degli uscenti Ignazio Mariano Pagano ed Elio Tasca

SCICLI (RG) – Una nuova compagine assessoriale, due nuovi assessori e qualche cambiamento all’interno dell’Amministrazione.

C’è tanto entusiasmo al Comune di Scicli per il rimpasto effettuato qualche giorno fa dal sindaco Mario Marino. Il primo cittadino ha infatti presentato la nuova Giunta che acquista due nuovi membri, ossia i consiglieri comunali Enzo Giannone e Giuseppe Puglisi. Il sindaco Marino ha ringraziato l’assessore uscente Ignazio Mariano Pagano, che lunedì ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali.

Come ha ricordato lo stesso primo cittadino, “l’assessore Pagano in pochi mesi ha portato a termine un traguardo importantissimo, l’approvazione del progetto di ampliamento del cimitero”. Di questo risultato il sindaco ha dato pubblico merito all’assessore uscente, che, ha aggiunto il sindaco “ha lasciato un bellissimo ricordo di sè anche negli uffici comunali”.

Non sarà più assessore neanche Elio Tasca che però rimarrà vicino all’Amministrazione in qualità di esperto. Tanti ringraziamenti all’assessore uscente “per il lavoro svolto in questi mesi, che gli è valsa la conferma in un ruolo diverso ma con compiti sostanzialmente in continuità”.

A subentrare nella nuova compagine amministrativa saranno invece due consiglieri comunali, ovvero Enzo Giannone – che vanta tre anni e mezzo di esperienza nella giunta Venticinque – e Giuseppe Puglisi, imprenditore conosciuto anche nel mondo sportivo.

“Ho allargato la base amministrativa in un’ottica di arricchimento e inclusione” ha evidenziato il sindaco Mario Marino che, durante la presentazione, ha anche comunicato le nuove deleghe assessoriali. A Vincenzo Giannone vengono affidati i settori di Urbanistica e Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Protezione civile, Manutenzioni, Cura del verde pubblico e Tutela degli animali, Servizi cimiteriali e Autoparco. All’assessore Concetta Portelli vanno le deleghe al Bilancio, Finanza e Tributi, Gestione del patrimonio, Sviluppo Economico e Mercato mentre a Gianni Falla Spettacolo, Folclore e tradizioni, Pari opportunità, Centri di Incontro e Politiche per l’Immigrazione.

Il nuovo assessore Giuseppe Puglisi si occuperà invece di Sport, Decentramento e borgate, Politiche giovanili, Mobilità sostenibile, Turismo e promozione del territorio.

L’assessore e vicesindaca Concetta Drago è stata invece delegata agli Affari generali ed istituzionali, Politiche per il personale e gestione delle risorse umane, Affari legali e contenzioso, Servizi elettorali e demografici, Ced e transizione digitale. Il sindaco Marino, oltre alle deleghe ai Servizi sociali, Pubblica Istruzione e Cultura, che saranno gestite dall’ex assessore Elio Tasca, come esperto del sindaco, mantiene Igiene pubblica e ambientale, Lavori pubblici, i Rapporti con il Consiglio comunale, la Sanità, la Polizia municipale, e tutto quanto non specificatamente attribuito.