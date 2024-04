Sciopero 11 aprile, possibili disagi in tutta Italia: i settori coinvolti e la durata

Possibili disagi anche per addetti alla viabilità di autostrade e Anas, mentre le complicanze non dovrebbero riguardare il trasporto aereo

Con lo sciopero indetto da Cgil e Uil, quella di giovedì 11 aprile potrebbe essere una giornata di forte disagi in tutta Italia. Coinvolte tutte le tipologie di trasporti (bus, metri, treni) a livello nazionale ma anche gli uffici postali. Tra le motivazioni di questo sciopero, la richiesta di una maggiore attenzione alla salute e la sicurezza sul lavoro.

Come previsto dalla legge, inoltre, verranno garantite le cosiddette “fasce di garanzia”. In alcuni orari specifici (spesso i più produttivi) i servizi non subiranno quindi alcun disagio. E’ il caso dei treni, con Trenitalia che ha già assicurato le corse per i treni considerati “essenziali”, ovvero quelli della fascia oraria dalle 6.00 del mattino alle 9.00.

Sciopero nazionale giovedì 11 aprile: motivazioni e durata

Indetto da Cgil e Uil, lo sciopero nazionale di giovedì 11 aprile ha alle basi richieste di maggiore tutela sulla sicurezza nel lavoro. Nello specifico, questo sciopero avrà una durata di quattro ore per tutto il settore privato, otto per l'edilizia e per l'Emilia Romagna dopo quanto accaduto a Suviana nelle scorse ore.

Sciopero giovedì 11 aprile: trasporti e possibili disagi

Per quanto riguarda i trasporti, tutto sarà articolato a livello territoriale e non mancheranno le fasce di garanzie, ovvero corse assicurate dalle aziende. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero del personale è previsto dalle 9.01 alle 13.00 per gli addetti alla circolazione. Stop nel secondo mezzo turno di lavoro invece per gli addetti sia di terra che viaggiante. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, invece, il personale di bordo si ferma la prima metà della giornata, sempre a esclusione di linee e servizi considerati essenziali. Possibili disagi anche per addetti alla viabilità di autostrade e Anas, mentre le complicanze non dovrebbero riguardare il trasporto aereo.