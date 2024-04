VIDEO | Eclissi solare 2024: le straordinarie immagini riprese da un aereo

L'evento celeste ha avuto una durata di circa 4 minuti ed è stata visibile da Nord America, Messico, Stati Uniti e Canda.

Ieri, lunedì 8 aprile 2024, si è verificata la tanto attesa eclissi solare totale 2024, uno degli eventi celesti più belli che si verificheranno quest’anno. Ecco le meravigliose immagini riprese da un aeroplano.

L’eclissi solare totale 2024 ha avuto una durata di 4 minuti e 27 secondi ed è stata visibile dal Nord America, passando per il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Durante l’evento, la Luna ha nascosto il Sole a causa della sua posizione tra la stella e la Terra, un evento di eccezionale interesse anche per la scienza.

Eclissi solare 2024: dove è stata visibile?

L’eclissi solare 2024, purtroppo, non è stata visibile dall’Italia. Il percorso è iniziato sull’Oceano Pacifico meridionale per poi passare dal Messico, dagli Stati Uniti in Texas e dall’Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Anche in Tennessee e nel Michigan. Ottimo punto di vista dalle Cascate del Niagara.

L’eclissi è poi passata in Canada, nell’Ontario meridionale, e successivamente in Quebec, il New Brunswick, l’Isola del Principe Edoardo e Cape Breton. Infine, è uscita dal Nord America continentale sulla costa atlantica di Terranova, in Canada.