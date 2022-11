Scippo in pieno giorno al mercatino: anziana strattonata e derubata della borsa

"Caccia" al malvivente accusato di essere l'autore di uno scippo ai danni di una signora anziana nei pressi del luogo dove si tiene il mercatino di Canicattì.

Scippo in pieno giorno a Canicattì, in provincia di Agrigento, in via Vittorio Emanuele. L’episodio si è svolto nei pressi del luogo dove si tiene il mercato settimanale della città.

Canicattì, lo scippo in via Vittorio Emanuele

Vittima del brutto episodio, per fortuna senza gravi conseguenze fisiche per la protagonista, è una donna di 81 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un malvivente con il volto nascosto avrebbe strattonato l’anziana e le avrebbe portato via la borsa. Quest’ultima conteneva il cellulare e circa 70 euro in contanti.

Ottenuto il “bottino”, il ladro sarebbe riuscito a fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato le indagini del caso. L’anziana vittima dello scippo, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi ferite.

Immagine di repertorio