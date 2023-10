Tragedia in montagna, escursionista 59enne precipita in dirupo e muore: soccorsi inutili

Pomeriggio tragico in montagna, il 59enne sarebbe precipitato per circa 10 metri. Inutile il trasporto in ospedale a Pescara.

Un uomo di 59 anni è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 ottobre, all’ospedale di Pescara dopo essere precipitato per dieci metri in un dirupo in montagna.

La tragedia si è consumata in occasione di un’escursione nella Valle dell’Orfento, nel territorio di Caramanico Terme, nel Parco Nazionale della Majella, in provincia di Chieti.

La ricostruzione della tragedia

Il malcapitato, che stava procedendo lungo un sentiero, sarebbe scivolato per cause ancora da comprendere, rimediando delle gravi ferite. Ad accorgersi dell’accaduto sarebbero stati altri due escursionisti, allarmati dalle grida del 59enne.

Sul posto si sono presentati i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo della stazione di Penne, i quali hanno poi affidato all’elicottero del 118 la persona infortunata. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.