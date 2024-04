Scoglitti, uomo viene accoltellato in piazza: indagini in corso

In corso le verifiche dei militari per tentare di ricostruire quanto accaduto nella notte

Attimi di paura a Scoglitti (Ragusa) dove, nella notte, è stata accoltellata una persona in piazza. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe stata una colluttazione e ad avere la peggio sarebbe stato un romeno. Le indagini sono in corso per cercare di ricostruire quanto accaduto nella notte nel ragusano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO