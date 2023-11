Scontro frontale auto-trattore nel Siracusano: un ferito in prognosi riservata

Il conducente del trattore, invece, avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Presenti gli agenti della polizia municipale

Incidente stradale frontale nelle prime ore del mattino sulla statale 124, nel territorio di Siracusa. Per cause da chiarire, un’automobile si è scontrata con un trattore. Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo, alla vista del trattore, si sarebbe gettato dall’abitacolo ma sarebbe stato travolto.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto, lanciato l’allarme da un automobilista in transito sullo stesso tratto di strada, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito. L’uomo è in ospedale in prognosi riservata. Il conducente del trattore, invece, avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Presenti gli agenti della polizia municipale.