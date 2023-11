Moto finisce fuori strada sulla statale 121, ferito 29enne: interviene l’elisoccorso

Il velivolo ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania con alcuni traumi e fratture

Un motociclista di 29enne è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina (12 novembre) sulla statale 121, nel territorio di Adrano, in provincia di Catania.

La dinamica dell’incidente

Per cause ancora da chiarire, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando all’altezza di una curva e sarebbe finito fuori strada. Lanciato l’allarme da alcuni autonobilisti in transito, sul posto sono intervenuti i medici del 118 prima dell’intervento dell’elisoccorso.

Il trasferimento in ospedale

Il velivolo ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania con alcuni traumi e fratture. Presenti i carabinieri di Paternò per i rilievi. Il tratto di strada ha registrato per oltre un’ora lunghe code.