Ubriaco aggressivo in centro, minacciati anche agenti: denunciato 45enne ad Adrano

L'uomo avrebbe importunato prima i clienti di un negozio e poi i passanti: ecco il resoconto dell'intervento della polizia.

Ubriaco in centro ad Adrano, in provincia di Catania: per lui, nei giorni scorsi, è scattata la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che una sanzione per ubriachezza molesta.

Ecco il resoconto dell’intervento della Polizia di Stato e dei provvedimenti a carico dell’uomo, un 45enne di origine straniera.

Ubriaco nel centro di Adrano, interviene la polizia

Lo scorso giovedì sera, la Volante del locale commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuta nella centrale via Catania, dove era stata segnalata la presenza di persona in stato di ebbrezza, particolarmente aggressiva che, dopo aver importunato i clienti di un negozio, avrebbe iniziato anche a infastidire i passanti.

Gli operatori di polizia, giunti sul posto, hanno individuato immediatamente il soggetto che, barcollando, camminava sulla pubblica via, causando l’incolonnamento di numerosi veicoli impossibilitati a procedere nella marcia. I poliziotti, pertanto, si sono avvicinati all’uomo, che, alla loro vista, ha tentato vanamente la fuga. Dopo pochi metri è stato fermato, nonostante abbia opposto una ferma resistenza.

I provvedimenti

Trovato senza documenti, l’uomo ubriaco è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Adrano, dove è stato identificato e gli agenti hanno accertato la regolare presenza sul territorio dello Stato.

Durante le fasi dell’intervento, l’uomo, oltre a opporre resistenza fisica, avrebbe minacciato e oltraggiato più volte in pubblico gli operatori di polizia, tenendo una condotta impropria terminata solamente una volta giunti in Commissariato, dove, ormai esausto, si è tranquillizzato.

All’esito degli accertamenti sulla sua identità personale, vista la condotta tenuta e i disagi arrecati alla cittadinanza, l’uomo è stato denunciato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e gli è stata contestata la sanzione prevista per lo stato di ubriachezza molesta.