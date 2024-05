Vile furto a Palermo, rubato pullman dell’Associazione siciliana medullolesi spinali

"Un’azione incresciosa commessa ai danni delle persone più deboli, le quali sono costrette adesso a rimanere a casa"

“Giovedì notte, in via Aci, è stato rubato un pulmino Fiat Ducato di colore giallo dell’Associazione siciliana medullolesi spinali di Palermo. Il mezzo con pedana idraulica per fare salire le carrozzine, era adibito al trasporto dei diversamente abili e, giornalmente, veniva utilizzato per trasportare a scuola e nei centri di terapia alcuni dei nostri utenti affetti da diverse patologie”. La denuncia arriva da Giovanni Rotino presidente dell’Associazione siciliana medullolesi spinali di Palermo. “Un’azione incresciosa commessa ai danni delle persone più deboli – sottolinea Rotino – che ora sono costretti a rimanere a casa”.

“Chiunque lo veda si rivolga alle forze dell’ordine”

Il presidente ha postato l’annuncio del furto anche su “Oggetti smarriti o rubati-Palermo e provincia” gruppo pubblico con quasi 40 mila membri su Facebook. “Chiedo a tutti indistintamente aiuto. Chiunque dovesse avvistare il pulmino (targato ET173CS) non esiti a contattarci o lo segnali alle forze dell’ordine. Nel contempo chiedo alle istituzioni – dice Rotino – la possibilità di avere un appezzamento di terreno, un bene confiscato per mettere al sicuro i nostri mezzi durante la notte”.

