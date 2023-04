Scontro mortale sulla A18, operato il fidanzato della vittima: la prognosi è riservata VIDEO

Fratture e ustioni per il 24enne coinvolto nell'incidente in cui ieri ha perso la vita la fidanzata: ecco le condizioni.

I medici stanno facendo il possibile ma non se la sentono ancora di sciogliere la prognosi. Il 24enne ferito ieri nell’incidente nel quale ha perso la vita la fidanzata, Arianna Franceschino, 27 anni, originaria di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, è stato sottoposto ad alcuni delicati interventi chirurgici ed è in condizioni stazionarie. Ma, data la gravità degli incidenti, i medici del Cannizzaro – il nosocomio catanese nel quale è stato trasportato d’urgenza, non vogliono sbilanciarsi.

Le condizioni del 24enne ferito nell’incidente a Fiumefreddo

Il 24enne rimasto ferito ieri pomeriggio nell’incidente sulla A18 nei pressi di Fiumefreddo è stato ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo i primi accertamenti e trattamenti al Trauma Center del Pronto Soccorso, il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico in urgenza per la frattura esposta a un piede; è assistito anche dagli specialisti del Centro Ustioni per la cura delle lesioni causate dal contatto con l’asfalto.

Le parole del dott. Longo del Cannizzaro

Come riferisce il dott. Gianfranco Longo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Cannizzaro, le condizioni del giovane sono stazionarie ma, data la gravità dell’incidente, la prognosi resta riservata: dovrà infatti essere sottoposto a ulteriori esami strumentali per la valutazione del trauma cranico riportato e di altro trauma al ginocchio. Solo successivamente gli specialisti potranno sciogliere la prognosi.