Incidente mortale sulla Catania-Messina, la vittima è Arianna Franceschino

La giovane Arianna Franceschino è la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla A18 Catania-Messina. Grave il fidanzato.

Ha un nome la vittima del tremendo incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto martedì 25 aprile lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza del ponte Alcantara, nel territorio di Calatabiano, in direzione Messina. Si tratta di Arianna Franceschino, 27 anni, originaria di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania.

Al momento si trova in gravi condizioni il fidanzato 24enne della giovane, che si trovava con lei al momento dell’impatto. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo aver riportato fratture e ustioni da attrito su diverse parti del corpo.

Incidente Catania-Messina, cos’è successo

Entrambi i giovani si trovavano a bordo del mezzo a due ruote quando, per cause ancora da accertare, sarebbero entrati in collisione con un’auto. I due ragazzi sono stati sbalzati sull’asfalto dopo il forte scontro.

Il traffico sull’autostrada A18 Catania-Messina è rimasto paralizzato per due ore circa per consentire le operazioni dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine. Numerose le auto rimaste incolonnate.

Morte Arianna Franceschino, il dolore degli amici

Si moltiplicano, nel frattempo, i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. “Troppo giovane per lasciare questo mondo, condoglianze alla famiglia”, è il pensiero di Soraya su Facebook. “Addio bellissima ragazza, che tu possa riposare in pace e dare sollievo ai tuoi cari”, scrive Giusy.

“L’ultima volta che ci siamo visti è stato qualche giorno fa. Ormai eravamo confidenti, tantissime risate ci siamo fatte per un evento successo lì. Ti ricorderò sempre con il tuo sorriso e gli occhi brillanti”, è il commento di Rosy.

Fonte foto: Facebook – Arianna Franceschino