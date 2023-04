Incidente sulla A18: morta una giovane, codice rosso per un ragazzo

Tragico incidente lungo l'autostrada A18 in direzione Messina nella zona di Calatabiano. Una giovane a bordo di una moto ha perso la vita.

Tragico incidente lungo l’autostrada A18 in direzione Messina nella zona di Calatabiano. Una giovane che viaggiava a bordo di una moto ha perso la vita. Insieme alla vittima un ragazzo che è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Pare, stando a quanto riportato da CataniaToday, che il ciclomotore abbia tamponato un’altra vettura e i giovani sul mezzo a due ruote sarebbe stati sbalzati violentemente a terra. Sono rimasti illesi i passeggeri della macchina coinvolta nel sinistro. Il traffico è completamente andato in tilt. Sono arrivati sul luogo dei fatti gli agenti della Polstrada, un’ambulanza e un elisoccorso.