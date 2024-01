Scooter contro auto, brutto incidente nel Catanese: c’è un ferito

Uno scooter e un'automobile si sono scontrati tra di loro a Paternò: ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo del mezzo a due ruote

Un violento scontro si è verificato fra un’auto ed uno scooter, intorno alle 13:30 di oggi, fra via Messina e via Caltanissetta a Paternò, nel Catanese. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che a seguito dell’impatto è caduto a terra procurandosi alcune escoriazioni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Il malcapitato è stato condotto al Pronto Soccorso nel locale ospedale per le cure del caso. Non avrebbe riportato ferite gravi. Ad intervenire per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI