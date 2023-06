Scoppia incendio in appartamento: morta una donna, ferito il figlio

Il rogo è divampato per cause non ancora individuate.

E’ di una vittima e un ferito il bilancio dell’incendio che ha interessato un appartamento nel rione di Poggi Sant’Anna a Trieste. Il rogo, divampato per cause non ancora individuate, si è sviluppato al quinto piano di un edificio in via Di Vittorio costituito da 11 piani. A non farcela una donna di circa 50 anni, mentre il figlio 33enne, soccorso dai Vigili del fuoco e portato in pronto soccorso all’ospedale di Cattinara, non verserebbe in gravi condizioni.

I soccorsi

Le chiamate di aiuto sono giunte all’alba al Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg che le ha trasferite alla sala operativa di secondo livello della Sores.