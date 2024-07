Incarichi dirigenti scolastici 2024-25: gli elenchi ed esito della mobilità

In queste ore, gli Uffici Scolastici regionali (USR) stanno pubblicando i Decreti Direttoriali e i relativi allegati riguardo i conferimenti

In queste ore, gli Uffici Scolastici regionali (USR) stanno pubblicando i Decreti Direttoriali e i relativi allegati riguardo i conferimenti di alcuni incarichi dirigenziali. Parliamo di conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza. Ma quale sarà il dirigente scolastico per ogni scuola? Di seguito, l’elenco sulla Regione Sicilia e come accedere a tutti gli elenchi regionali d’Italia per scoprire le varie mansioni.

Elenchi dirigenti scolastici: la Regione Sicilia

Con una circolare diramata dagli Uffici Scolastici regionali (USR) della Sicilia, è possibile verificare l’elenco di vari incarichi per l’anno scolastico 2024-2025. In questo caso, parliamo dei Dirigenti scolastici.

Il tutto, con il Provvedimento D.G. USR Sicilia prot. n. 354 del 12.07.2024 di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2024. Questo, è stato pubblicato all’Albo, categoria “generale”.

Tutti i dettagli e gli elenchi completi per la carica di Dirigente scolastico, sono presenti a questo link del sito USR Sicilia (CLICCA QUI PER I DETTAGLI).

Le scuole da assegnare in reggenza

Concluse le operazioni di conferma degli incarichi dirigenziali in scadenza, della mobilità intraregionale ed interregionale e anche del conferimento dei nuovi incarichi ai dirigenti scolastici con effetto dal 1° settembre 2024, solo a quel punto saranno rilasciati anche gli incarichi di reggenza sulle sedi scolastiche sotto-dimensionate. Inoltre, sono previsti anche gli elenchi sulle cariche normo-dimensionate rimaste vacanti una volta concluse gradualmente tutte le operazioni precedenti.