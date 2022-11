Scuola, rinnovo contratto insegnanti: aumento medio di 100 euro nello stipendio

Siglato in serata l'accordo tra i sindacati e il Ministero per l'Istruzione sul rinnovo del contratto dei prof 2019-2021: ci sarà un aumento degli stipendi.

E’ stato raggiunto in serata l’accordo tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati per il rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021.

La “stretta di mano” è arrivata in serata, dopo un lungo incontro iniziato alle 12 e protrattosi per oltre 7 ore.

L’accordo riguarderà circa 1,2 milioni di dipendenti.

L’intesa verrà sottoscritta ufficialmente nella giornata di domani e prevederà per gli insegnanti un incremento medio dello stipendio pari a 100 euro, a cui si aggiungeranno le risorse del successivo accordo.

Valditara: “Svolta storica, ridato lustro a figura insegnanti”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, parla di svolta storica dopo quanto sancito questa sera: “Oggi è una giornata storica caratterizzata anzitutto da un nuovo modo di intendere il rapporto tra il governo e le parti sociali, impostato sul confronto costruttivo e sulla risoluzione pragmatica dei problemi – dichiara Valditara – Questo sarà sempre l’approccio che porterò avanti con chi rappresenta i lavoratori del comparto scuola”.

“Con questo accordo – prosegue il Ministro – otteniamo lo sblocco di risorse per Natale e, grazie anche alle risorse aggiuntive di 100 milioni deliberate nel decreto legge, l’implementazione di un aumento medio dello stipendio dei docenti pari immediatamente a 100 euro mensili, e a regime a quasi 120 euro mensili, incremento più consistente degli ultimi contratti”.

“Diamo così un primo segnale concreto sul tema delle retribuzioni, fondamentale per rivalorizzare e restituire autorevolezza alla figura del docente – conclude – Con stasera abbiamo voluto dare un chiaro segnale di discontinuità rispetto al passato”.

Zangrillo: “Grande soddisfazione”

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha espresso anch’egli grande soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo: “Si tratta di un accordo molto importante per una categoria che ha un ruolo centrale nella crescita del Paese – sottolinea Zangrillo – Ringrazio Aran e i sindacati per tutto il lavoro svolto, che ci permette di arrivare alla firma entro i tempi previsti”.