Serie A, il Lecce affonda la Sampdoria: a Marassi finisce 0-2

La Sampdoria affonda al "Ferraris" contro il Lecce: i salentini sbancano Marassi per 2-0 con i gol di Colombo e Banda.

Buio pesto in casa Sampdoria, euforia ed entusiasmo per il Lecce di Baroni.

Si può riassumere così la sfida del “Ferraris” di Genova, conclusasi con la netta vittoria esterna dei salentini per 2-0.

La formazione di Dejan Stankovic sembra aver spento la luce e sprofonda sempre più tra le sabbie mobili del penultimo posto in classifica: la scossa prevista dall’arrivo dell’allenatore serbo non è ancora arrivata.

Mai in gara, fischiati sonoramente dal popolo blucerchiato a fine gara, Gabbiadini e compagni non sono mai riusciti ad entrare in partita, dominati da un Lecce cinico e spietato.

I gol nel primo tempo di Colombo – straordinario il momento di forma del talento scuola Milan – e in chiusura di match da parte di Banda, lanciano la formazione giallorossa a quota 15 punti, comodamente a +7 rispetto alla terz’ultima posizione occupata dalla Cremonese.

Per la Sampdoria, ancora in attesa di sviluppi sul fronte societario, la pausa arriva forse nel momento giusto: Stankovic e i suoi dovranno riflettere e lavorare, cercando di capovolgere una stagione il cui esito finale sembra già segnato.

Il Lecce, invece, può andare in “vacanza” in totale tranquillità, in attesa di riprendere il discorso il prossimo 4 gennaio contro la Lazio al “Via del Mare”.