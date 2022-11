Serie A, la Roma riprende il Torino al 90°: Belotti sbaglia il rigore

La Roma acciuffa il pari contro il Torino nel recupero grazie a Matic: Andrea Belotti fallisce clamorosamente un calcio di rigore.

Emozioni e cuore in gola fino al 95° all’Olimpico nella sfida tra Roma e Torino.

Alla fine è 1-1, con i giallorossi salvati in zona Cesarini dal gol di Matic dopo il vantaggio granata a inizio ripresa siglato da Linetty.

Dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa succede praticamente di tutto.

Al 55° il Torino spicca il volo e sogna l’impresa, poi solo Roma in campo alla ricerca del pari.

L’ingresso del rientrante Dybala si rivela determinante.

L’argentino si procura subito il rigore dopo essere stato falciato da un ingenuo Djidj: sul dischetto, però, il grande e attesissimo ex Andrea Belotti centra il palo e spreca tutto.

Poco dopo, nei minuti di recupero, la “Joya” s’inventa un tiro a giro che va a stamparsi sulla traversa e successivamente sui piedi di Matic: l’ex United ribatte di prima intenzione e fa esplodere l’Olimpico per l’1-1 finale.

Un pareggio che sta tutto sommato bene al Torino di Juric, che chiude il suo 2022 al nono posto con 21 punti.

Lo stesso non può dirsi per la Roma di Mourinho, espulso nel finale per proteste dall’arbitro Rapuano: i giallorossi sprofondano a -14 dal Napoli capolista e, fermi al settimo posto, vedono allontanarsi anche la zona Champions League.