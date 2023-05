Serie A, nessuno spostamento d’orario per Udinese-Napoli

E'scattato di nuovo il conto alla rovescia in casa Napoli per la conquista matematica dello scudetto: nessun anticipo giovedì ad Udine

Dopo la beffa incassata domenica al “San Paolo” contro la Salernitana, è scattato nuovamente il conto alla rovescia per la festa scudetto del Napoli. Club e città, infatti, si stanno preparando per giovedì quando basterà fare un punto agli azzurri contro l’Udinese alla Dacia Arena per laurearsi campioni d’Italia per la terza volta nella storia.

Nessun anticipo: si giocherà giovedì alle 20.45

Il match, secondo quanto appreso, dovrebbe regolarmente giocarsi giovedì alle 20:45 senza alcuna variazione di orario (niente anticipo alle 18:30 dunque).

Per motivi di ordine pubblico nel capoluogo campano però la squadra azzurra potrebbe tornare a Napoli il giorno dopo, per evitare che l’aeroporto di Capodichino resti paralizzato una notte intera, così come successo dopo la vittoria contro la Juventus a Torino nel posticipo domenicale. Domenica poi il grande abbraccio con il pubblico del Maradona in occasione della gara contro la Fiorentina.

Ipotesi maxi schermi al “Maradona”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è in stretto contatto con il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba per organizzare gestire al meglio la situazione. Oggi dovrebbe essere definito il piano di sicurezza dei prossimi giorni.

L’idea sarebbe quella di installare anche due maxischermi al Maradona per permettere ai tifosi di vedere la squadra di Spalletti impegnata in trasferta: l’ingresso sarebbe però consentito solo a coloro che erano già presenti a vedere la partita contro la Salernitana.