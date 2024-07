Opportunità di lavoro con il servizio civile: sede, stipendio e requisiti

La richiesta di accesso andrà effettuata entro le ore 14.00 del 15 luglio 2024.

Opportunità di lavoro con il servizio civile in Emilia-Romagna, Regione che offre 217 posti per un contributo totale previsto di 933.000 euro. Il tutto, per chi ha tra i 18 e i 29 anni di età e si ha intenzione di intraprendere una occasione di crescita professionale e personale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Servizio civile in Emilia Romagna, requisiti e scadenza

Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, il piano di servizio civile previsto riguarda 217 posti di lavoro, ben 62 in più rispetto all’anno precedente. Di questi – accessibili a chi è residente in Italia o da altri Paesi previo regolare permesso di soggiorno – 41 sono riservati ai giovani con minori opportunità (come la bassa scolarizzazione).

L’investimento della Regione è pari a 933.000 euro sull’intero territorio regionale, 100.000 euro in più rispetto al precedente. Questa opportunità, potrebbe rappresentare una giusta strada per tutti quei giovani che intendono perseguire un percorso di crescita. Per accedere al servizio civile regionale in Emilia Romagna, invece, la richiesta andrà effettuata entro le ore 14.00 del 15 luglio 2024.

Servizio civile in Emilia Romagna: orario e mensile previsto

Come comunicato, l’attività di servizio regionale in Emilia Romagna avrà inizio il 2 settembre o il 1 ottobre del 2024. La data d’avvio, sarà indicata a seconda del progetto selezionato. Questo, prevede diverse ore da scegliere e contestualmente un diverso importo mensile spettante. Di seguito, ore e pagamenti designati in base all’attività lavorativa scelta per il servizio civile regionale:

durerà dagli 8 agli 11 mesi per 5 giorni alla settimana;

l’ impegno orario sarà di 15, 20 o 25 ore settimanali;

ai partecipanti sarà corrisposto un assegno mensile di 550,20 euro per 25 ore settimanali;

di 440,10 euro per 20 ore;

di 330,00 euro per 15 ore.

Ma come fare la richiesta di accesso al lavoro presso il servizio civile per la Regione Emilia Romagna? Se in possesso di tutti i requisiti richiesti (età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, residenza in Italia o permesso di soggiorno regolare), la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online all’Ente titolare del progetto scelto. Il tutto, tramite la piattaforma HeliosERGiovani, portale in cui si trovano tutte le proposte disponibili. Inoltre, si ricorda che per accedere al servizio civile regionale in Emilia Romagna, invece, la richiesta andrà effettuata entro le ore 14.00 del 15 luglio 2024.

Le sedi di lavoro

Per quanto riguarda la distribuzione dei 217 posti disponibili tra tutte le province dell’Emilia-Romagna, ecco la designazione prefissata: 16 Piacenza, 12 Parma, 14 Reggio Emilia, 18 Modena, 36 Bologna, 27 Ferrara, 17 Ravenna, 62 Forlì-Cesena e 15 in provincia di Rimini.