VIDEO | Rimini, finale nazionale di ginnastica ritmica per 17 ragazzine palermitane

Il gruppo è formato da atlete di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, che si esibiranno davanti ad un pubblico internazionale.

Sono 17 le ragazzine palermitane che partiranno alla volta di Rimini, per disputare la finale nazionale di ginnastica ritmica organizzata dalla Federazione Ginnastica Italiana.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Davanti ad un pubblico internazionale, le nostre piccole atlete, con un’età compresa tra gli 8 e i 16 anni, si esibiranno con gli attrezzi specifici, quindi cerchio, palla, fune, clavette e nastro, sia singolarmente che in gruppo.

Finale nazionale di ginnastica ritmica: l’esperienza

“Noi speriamo intanto che le bambine tornino soddisfatte di aver fatto un’esperienza di crescita che per loro è fondamentale” ha affermato Valentina Scibetta, tecnica regionale della Federazione Ginnastica Italiana. “La competizione ovviamente può andare bene oppur male, ma non è questo l’importante perché l’obiettivo è che tutto ciò sia da stimolo a fare sempre di più” conclude.

Anche le mamme sono molto contente di questo risultato che ripaga i sacrifici che le ragazzine hanno fatto durante tutto l’anno. “Molte di loro in questi giorni hanno avuto gli esami di terza media ma sono comunque qui ad allenarsi, non mollano mai” hanno dichiarato. “Lo sport è sempre una valvola di sfogo sana che allontana i nostri giovani da cellulari, tv e tablet, quindi un motivo in più per spingere i ragazzi verso qualunque tipo di attività sportiva sia di loro gradimento, perché alla fine in questi casi è determinante la passione”.