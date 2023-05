Sgarbi: “Liceo del Made in Italy? Se ne poteva fare a meno”

"Penso che i licei classico e scientifico siano più che sufficienti", ha detto il critico d'arte

Del nuovo liceo del Made in Italy, voluto dal ministro Adolfo Urso e sponsorizzato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “se ne poteva fare a meno”. “Penso che i licei classico e scientifico siano più che sufficienti. Il design è materia universitaria come le tecniche artigianali sono materie da istituto professionale”, commenta in un’intervista al quotidiano La Stampa Vittorio Sgarbi, neo sindaco di Arpino.

Ma c`è bisogno di personale nei distretti industriali. Lo fanno anche per questo. “Appunto. Non lo chiamerei comunque liceo, ma istituto tecnico”, spiega Sgarbi. “Prima di impiegarti nei settori del made in Italy devi imparare l`anima del mondo, i concetti, la bellezza dell`arte. Poi uno che fa questo liceo che vantaggio ne ha. Se si deve andare a lavorare nei distretti servono semmai l`apprendistato o una scuola tecnica. Non un liceo”.