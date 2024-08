Inutili i tentativi di rianimazione

A Realmonte presso il lido Rossello, un uomo di 50 anni, Gaspare Alessi di Favara, è morto annegato. Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo abbia accusato un malore mentre era in acqua. Lanciato l’allarme sul posto gli operatori del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche i carabinieri di Siculiana.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI