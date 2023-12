È siciliana la nuova “star” del porno, Shelena conquista il web e il mondo a luci rosse

La 23enne Elena Rizza - in arte Shelena - intende scalare le vette del mondo a luci rosse italiano. Ecco chi è.

È siciliana la nuova “regina” del porno italiano. Si chiama Elena Rizza (in arte Shelena), 23enne di Modica, ed è la giovane che nel mese di giugno 2023 ha vinto la Rocco Siffredi Hard Academy e in questi mesi è diventata sempre più popolare su web anche attraverso i social e, soprattutto, la piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans dove pubblica contenuti hard amatoriali.

Una notorietà che è cresciuta sempre più dopo che il suo nome è diventato di dominio pubblico. La giovane Shelena è seguitissima anche su Instagram dove, nel giro di poco tempo, ha raggiunto quota 83.600 followers.

“Sono felicissima, mi aspetto tanto dal futuro”

“Grazie a Rocco Siffredi per avermi dato l’opportunità di partecipare alla prima accademia femminile. Come già detto sono arrivata per provare come andavano le cose e capire di più sul mondo del porno; beh non mi aspettavo di uscirne vincitrice, sono felicissima… vedremo cosa mi riserverà il futuro”, ha scritto la ragazza sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria alla Rocco Siffredi Hard Academy.

Fonte foto: Instagram – Elena Rizza