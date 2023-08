Si finge chirurgo plastico per 15 anni: ricercato in tutto il mondo

Un uomo, Matteo Politi, si è finto chirurgo plastico per oltre 15 anni operando in Italia e in Romania: adesso è ricercato in tutto il mondo

Una storia incredibile, ma allo stesso tempo reale.

E’ quella di Matteo Politi, colui che per oltre 15 anni ha dichiarato di essere un chirurgo estetico, specialista in “cosmetic and aesthetic medicine”.

Nonostante, però, possedesse soltanto il titolo di studio della terza media.

Per oltre 15 anni, in Italia e poi all’estero (soprattuttto in Romania), l’uomo avrebbe continuato a spacciarsi per medico dei vip, specialista in chirurgia plastica.

Adesso, però, su di lui pende un mandato di cattura internazionale.

Scoperto nel 2010, se la cavò con un patteggiamento

Matteo Politi ha operato in varie cliniche, trattando centinaia di pazienti. Nel 2010 è stato scoperto, denunciato e processato a Verona, dove se l’è cavata con un patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, con pena sospesa. Lo aveva messo nei guai una vigilessa, come riportato dal Corriere, rimasta delusa dai trattamenti estetici ricevuti: era emerso che il falso medico aveva operato anche in pronto soccorso e in due ospedali di Verona, a Borgo Trento e al Policlinico.

Aveva provato a cambiare nome

Politi, però, non si è “scoraggiato” ed ha deciso di riprovarci in Romania, a Bucarest, lavorando in quattro cliniche note del posto.

Cambiando anche il nome: diceva di chiamarsi Matthew Mode, chirurgo plastico di nazionalità britannica. Nel 2019 è stato scoperto di nuovo, in flagrante peraltro: è stato arrestato ed è esploso un caso nazionale, perché era molto conosciuto. A insospettirsi, alcune infermiere che lo assistevano in una operazione: doveva essere un intervento di routine, la sostituzione di una protesi al seno, ma invece che impiegare un’ora soltanto il sedicente chirurgo ne impiegò 4.

Deve scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione: è ricercato in tutto il mondo

Processato per truffa, è stato condannato a tre anni e 10 mesi di reclusione: la sentenza è diventata definitiva a marzo di quest’anno. Ora dovrà scontare la pena in carcere. Ma è scappato. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di esecuzione della pena. Sembra sia a Hong Kong in Asia, dove si sarebbe trasferito per sfuggire al carcere e per rifarsi una vita, trascorrendo le sue ore soprattutto in palestra, ad allenarsi. Ma continuando a presentarsi sui social come specialista estetico.