Si presenta dalla vicina di casa e la uccide a colpi di accetta: arrestato

Un uomo di 48 anni ha ucciso a Trento la vicina di casa, Mara Fait, infermiera di 63 anni in pensione, a colpi di accetta.

L’uomo poi si è costituito ai carabinieri.

L’omicidio si è consumato venerdì sera attorno alle 20.30 a Noriglio, frazione di Rovereto. Pare che tra l’uomo, un 48enne, e la vittima ci fossero state accese discussioni.

Unica testimone la madre anziana e malata

Unica testimone di quanto accaduto la madre della vittima, anziana e malata. Stando ai racconti dei vicini di casa, già in passato tra i due c’erano state frizioni, spesso degenerate in litigi. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.

“La situazione era stata denunciata, ma nulla è stato fatto“. E’ l’accusa lanciata da Flavio Dalbosco e Rosa M. Rizzi, gli avvocati di Mara Fait, uccisa a Rovereto dal vicino di casa Shehi Zyba Ilir. “Nell’esprimere la nostra vicinanza e le nostre condoglianze al figlio ed all’anziana madre, – per dovere di giustizia -, dobbiamo segnalare che la signora Mara Fait è stata assassinata a Rovereto in un contesto evidentissimo di stalking condominiale”, proseguono i legali che sottolineano come sia stato “negato il codice rosso”.