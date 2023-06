Si schianta in moto contro un capitello: morto centauro 22enne

Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso.

Strade del Veneto come trappole mortali. L’ultimo incidente che strappa alla vita un giovane motociclista si verifica giovedì 8 giugno, intorno alle 19, lungo la strada che collega il paese della bassa veronese a Vigo di Legnago. Non si è ancora in grado di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’unica certezza è la morte di un 22enne a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla rovinosa caduta dal mezzo.

La testimonza

Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso. Stando a quanto riportato dalle testate locali, il giovane, che viveva a Villa Bartolomea, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro le colonne di un capitello che costeggia la strada.