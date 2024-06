Sicilia, urne aperte per i ballottaggi: si sceglie il sindaco a Caltanissetta, Gela e Pachino

Elezioni in programma oggi - domenica 23 giugno - e domani, lunedì 24, dalle 7.00 alle 15.00.

Dalle 7.00 della mattina di oggi, urne aperte nei tre comuni siciliani coinvolti nel ballottaggio per eleggere il loro sindaco. Si tratta di Caltanissetta, Gela e Pachino, con le elezioni in programma oggi – domenica 23 giugno – e domani, lunedì 24, dalle 7.00 alle 15.00.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta, il ballottaggio da sciogliere è quello tra Annalisa Maria Petitto (centrosinistra) e Walter Calogero Tesauro (centrodestra). A Gela, invece, “duello” tra Grazia Cosentino del centrodestra e Terenziano Di Stefano del centrosinistra. A Pachino (Siracusa) sfida tra Rosaria Fronterrè e Giuseppe Gambuzza.

Amministrative Sicilia, oggi i ballottaggi

Il voto espresso nei giorni 8 e 9 giugno non è bastato per dare un nuovo sindaco ai territori di Caltanissetta, Gela e Pachino. Non è stata raggiunta la percentuale richiesta per poter procedere alla proclamazione di un nuovo cittadino, per questo si è reso necessario andare al ballottaggio.

