LIVE | Elezioni Pachino 2024: spoglio e risultati delle Amministrative in diretta

Corsa a cinque per il ruolo di sindaco a Pachino: segui gli aggiornamenti minuto per minuto.

Speciale Elezioni comunali 2024: in diretta i risultati dello spoglio che porterà all’elezione del nuovo sindaco di Pachino, unico Comune al voto per le Amministrative 2024 in provincia di Siracusa.

Per le elezioni amministrative 2024 – sabato 8 e domenica 9 giugno – hanno votato 37 Comuni in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). In più, i cittadini siciliani hanno espresso anche il loro voto per rinnovare l’Europarlamento.

Elezioni comunali 2024 a Pachino, risultati e spoglio in diretta

Ecco gli aggiornamenti in diretta sui risultati delle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco e l’Amministrazione comunale a Pachino.

Lunedì 10 giugno 2024, ore 14 : Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee.

: Inizia lo spoglio per le elezioni amministrative, dopo la conclusione di quello per le Europee. Domenica 9 giugno 2024, ore 23. Le urne sono chiuse. Si sono concluse le elezioni amministrative ed europee per l’anno 2024.

Elezioni comunali in Sicilia, la diretta generale

Le elezioni comunali 2024 hanno coinvolto in Sicilia 37 Comuni distribuiti in 7 province (nessun Comune al voto a Enna e Ragusa). Segui la diretta “SPECIALE AMMINISTRATIVE 2024” di QdS.it per conoscere i nomi dei nuovi sindaci siciliani e l’esito dello spoglio.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Elezioni comunali 2024, chi è il nuovo sindaco di Pachino

IN AGGIORNAMENTO

Dati dell’affluenza

Speciale elezioni comunali a Pachino, ecco i dati dell’affluenza in occasione delle Amministrative del 2024 (fonte piattaforma Regione Siciliana):

Complessiva (domenica 9 giugno, ore 23): 54,41%

Sabato 8 giugno 2024, ore 23: 19,01%

Domenica 9 giugno 2024, ore 12: 29,87%

Domenica 9 giugno 2024, ore 19: 45,16%

Domenica 9 giugno 2024, ore 23: 54,41%

Elezioni amministrative 2024, candidati a Pachino

Il nuovo sindaco succederà all’attuale commissario straordinario, insediatosi lo scorso 30 ottobre dopo la mozione di sfiducia su Carmela Petralito dopo soli due anni di mandato. Adesso, sono cinque i candidati per la carica di sindaco di Pachino: Sebastiano Fortunato, Giuseppe Gambuzza, Emiliano Ricupero, Giordano Diraimondo Metallo e Barbara Fontrerrè.

Per Sebastiano Fortunato, alle elezioni comunali 2024 a Pachino, è arrivato il supporto di Lega, Ora Pachino e Innovare per crescere. Sono invece quattro le liste a sostegno di Giuseppe Gambuzza: Libertà, Rinascita, Pachino sì e Forza Italia. Per il centro-sinistra, i candidati sono Emiliano Ricupero, supportato dalla lista Pachino con Emiliano e Barbara Fronterré, sostenuta da cinque liste: Pachino Crede, Pachino Democratica, Insieme in Azione per Pachino, Democrazia Cristiana e MPA Pachino/Popolar. Per Giordano Diraimondo Metallo, infine, gli assessori designati sono Nino Augugliaro, Luigi Fiumara e Giuseppe Rizzo.

Di seguito tutti i nomi dei candidati e delle liste che si sono presentati alle elezioni comunali di Pachino dell’8-9 giugno 2024.

Immagine di repertorio