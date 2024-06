LIVE | Elezioni comunali Sicilia 2024, spoglio e risultati in diretta: i nomi dei sindaci eletti

Amministrative, gli aggiornamenti Comune per Comune e i link per seguire le dirette di QdS.it.

Speciale elezioni comunali / amministrative 2024 in Sicilia: in diretta i risultati dello spoglio, i link per seguire gli aggiornamenti provincia per provincia, i dati sull’affluenza e i nomi dei sindaci eletti.

Sono andati al voto 37 Comuni, compreso un capoluogo di provincia (Caltanissetta). Contestualmente, sabato 8 e domenica 9 giugno, in tutta la Sicilia gli elettori hanno votato anche per il rinnovo dell’Europarlamento.

Elezioni comunali Sicilia 2024, spoglio e risultati in diretta

Gli aventi diritto hanno votato sabato 8 giugno (ore 15-23) e domenica 9 giugno (7-23). L’inizio dello spoglio, però, è previsto non per la notte tra domenica e lunedì ma dal pomeriggio di lunedì 10 giugno. Ecco gli aggiornamenti in diretta. Di seguito le ultime novità in forma testuale e i link che rimandano alle dirette provincia per provincia.

Diretta regionale, gli aggiornamenti

Ore 14: Inizio ufficiale dello spoglio per le elezioni amministrative / comunali 2024 in Sicilia.

EXIT POLL Caltanissetta: in base ai primi sondaggi sulle elezioni concluse a Caltanissetta sarebbe in vantaggio Walter Tesauro, candidato del centrodestra (37-41% dei voti). Seguono Annalisa Petitto (30-34%), del centrosinistra; Roberto Gambino (M5S, 21-25% dei voti) e Angelo Failla (3-5%). Si rischia, quindi, di assistere a un testa a testa tra Tesauro e Petitto. Un eventuale ballottaggio si terrà domenica 23 giugno 2024 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno 2024 dalle 7 alle 15.

Ore 23, domenica 9 giugno 2024: Urne chiuse.

Elezioni amministrative 2024 in Sicilia, segui le dirette di QdS

Clicca sugli articoli per seguire le dirette delle elezioni Comunali di QdS.it:

CATANIA – Risultati delle elezioni ad Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

CALTANISSETTA – Risultati delle elezioni amministrative 2024 nel capoluogo nisseno.

CALTANISETTA (provincia) – Segui la diretta dello spoglio a Gela e Mazzarino.

AGRIGENTO – Risultati delle elezioni comunali ad Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata (commissariato), Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

PALERMO – Risultati in aggiornamento da Bagheria, Monreale, Bompietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccamena, Cinisi e San Mauro Castelverde.

TRAPANI – Risultati delle elezioni amministrative a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.

MESSINA – Elezioni comunali 2024, i risultati in diretta dai Comuni di Brolo, Condrò, Falcone (commissariato), Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora.

SIRACUSA – diretta dello spoglio delle elezioni comunali 2024 di Pachino.

In basso, in aggiornamento, i nomi dei sindaci eletti.

Amministrative 2024, i sindaci eletti in Sicilia – NOMI

Ecco i nomi dei sindaci eletti alle elezioni comunali 2024 in Sicilia, suddivisi per provincia (IN AGGIORNAMENTO).

Agrigento:

Alessandria della Rocca:

Caltabellotta:

Campobello di Licata:

Naro:

Racalmuto:

Santa Elisabetta:

Caltanissetta

Caltanissetta:

Gela:

Mazzarino:

Catania

Aci Castello:

Motta Sant’Anastasia:

Ragalna:

Zafferana Etnea:

Messina

Brolo:

Condrò:

Falcone:

Forza D’Agrò:

Leni:

Longi:

Mandanici:

Oliveri:

Rometta:

Spadafora:

Palermo

Bagheria:

Monreale:

Bompietro:

Borgetto:

Corleone:

Palazzo Adriano:

Roccamena:

Cinisi:

San Mauro Castelverde:

Siracusa

Pachino

Trapani:

Castelvetrano:

Mazara del Vallo:

Salaparuta:

Salemi:

Dati affluenza

Ecco i dati di affluenza complessivi provincia per provincia (Fonte: piattaforma Regione Siciliana):

Catania : 65,44%

: 65,44% Palermo : 58,51%

: 58,51% Messina : 65,84%

: 65,84% Caltanissetta : 54,85%

: 54,85% Enna : nessun comune al voto per le elezioni amministrative 2024

: nessun comune al voto per le elezioni amministrative 2024 Agrigento : 45,41%

: 45,41% Ragusa : nessun comune al voto per le elezioni amministrative 2024

: nessun comune al voto per le elezioni amministrative 2024 Siracusa : 54,41%

: 54,41% Trapani: 61,61%

Amministrative 2024, i dati dell’affluenza Comune per Comune (definitivi)

Agrigento:

Alessandria della Rocca: 41,94%

Caltabellotta: 60,14%

Campobello di Licata: 54,17%

Naro: 37,89%

Racalmuto: 45,86%

Santa Elisabetta: 33,58%

Caltanissetta

Caltanissetta: 55,90%

Gela: 53,64%

Mazzarino: 56,65%

Catania

Aci Castello: 62,22%

Motta Sant’Anastasia: 66,97%

Ragalna: 74,90%

Zafferana Etnea: 65,68%

Messina

Brolo: 74,79%

Condrò: 78,39%

Falcone: 57,61%

Forza D’Agrò: 59,82%

Leni: 56,44%

Longi: 72,11%

Mandanici: 59,30%

Oliveri: 57,10%

Rometta: 66,38%

Spadafora: 66,99%

Palermo

Bagheria: 57,85%

Borgetto: 52,30%

Bompietro: 55,92%

Cinisi: 57,15%

Corleone: 64,00%

Monreale: 59,40%

Palazzo Adriano: 63,89%

Roccamena: 51,80%

San Mauro Castelverde: 54,13%

Siracusa

Pachino: 54,41%

Trapani:

Castelvetrano: 58,20%

Mazara del Vallo: 63,87%

Salaparuta: 60,93%

Salemi: 61,32%

Elezioni amministrative 2024 in Sicilia, Comuni e candidati

Sono 37 i Comuni al voto in Sicilia per le elezioni amministrative 2024. Di seguito l’elenco suddiviso per provincia e il rimando agli articoli con tutti i candidati:

Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata (commissariato), Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

Agrigento, clicca e leggi sindaci e candidati della provincia

Caltanissetta: Caltanissetta, Gela, Mazzarino.

Caltanissetta, clicca e leggi i dettagli sui candidati

Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

Catania, clicca e leggi i candidati sindaci e le liste dei Comuni al voto

Messina: Brolo, Condrò, Falcone (commissariato), Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora.

Messina, leggi i dettagli e i nomi dei candidati

Palermo: Bagheria, Monreale, Bompietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccamena, Cinisi e San Mauro Castelverde.

Palermo, leggi i dettagli sui candidati

Siracusa: Pachino.

Siracusa, leggi i candidati sindaci e le liste di Pachino

Trapani: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.

Trapani, leggi i dettagli e le liste dei candidati.

