Europee, trionfo per Giorgia Meloni: ecco cosa farà adesso e cosa cambia per il governo

L'esito del voto che vede il successo di Fratelli d'Italia, avrà delle ripercussioni sul governo? Le dichiarazioni del leader del partito

Una notte da incorniciare per Giorgia Meloni, premier e leader di Fratelli d’Italia (FdI), partito che ha sfiorato il 29% dei consensi alle europee affermandosi come il primo in Italia. Una notte che, Giorgia Meloni, ha definito alla platea della stampa come addirittura “più bella” di quella di due anni fa.

Nel corso del suo intervento subito dopo la quarta proiezione delle elezioni europee, Giorgia Meloni ha brindato al successo: “In questi quasi due anni noi abbiamo fatto scelte difficili in un tempo nel quale non c’erano soldi da gettare al vento per fare campagna elettorale. Un tempo nel quale c’era bisogno di dire la verità, e di fare quello che era giusto fare per l’Italia, non per noi. Non per il partito, non per la nostra immagine. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va accolto”.

Poi, ha spiegato ancora la premier e leader di FdI: “Sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, accade oggi. E’ una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo esserne consapevoli”. Infine, ha concluso Meloni: “Due anni fa era una scommessa basata sulla speranza. Tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi due anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto ‘non speriamo che voi siate, voi siete'”.

Europee, trionfo Giorgia Meloni: ecco cosa farà

Adesso, la domanda che più viene fatta in queste ore dopo le elezioni europee è una: quale sarà il futuro di Giorgia Meloni dopo essere stata eletta in Europa? L’esito del voto che vede il successo di Fratelli d’Italia, avrà delle ripercussioni sul governo? A rispondere a questo quesito – molto discuso al comitato di FdI – è stato Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia. “Non credo che la situazione possa cambiare, perchè il governo è basato sui numeri del settembre del 2022” – ha spiegato Malan.