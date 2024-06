LIVE | Elezioni europee 2024, spoglio e risultati in diretta: nomi, dati, candidati siciliani

Segui gli aggiornamenti sugli scrutini delle elezioni europee e i risultati siciliani e nazionali minuto per minuto.

Elezioni europee 2024, spoglio e risultati in diretta: è arrivato il momento di scoprire i vincitori e i candidati siciliani che andranno a rinnovare l’Europarlamento dopo la tornata elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Ecco tutti gli aggiornamenti e le informazioni in DIRETTA VIDEO.

Elezioni europee 2024, spoglio e risultati in diretta

In alto la diretta video, che verrà accompagnata da aggiornamenti testuali per permettere agli elettori di scoprire i risultati delle elezioni. Le operazione di voto si sono svolte l’8 e 9 giugno 2024, il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23.

Ore 23.12 : “Sarà una lunga notte elettorale aspettando il responso delle urne delle elezioni Europee. Penso che il dato degli altri Paesi confermi una volta di più che aver dato vita alla lista Stati Uniti d’Europa sia stata una scelta politicamente coraggiosa e culturalmente sfidante”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

: “Sarà una lunga notte elettorale aspettando il responso delle urne delle elezioni Europee. Penso che il dato degli altri Paesi confermi una volta di più che aver dato vita alla lista Stati Uniti d’Europa sia stata una scelta politicamente coraggiosa e culturalmente sfidante”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter. Ore 23.05 : Exit Poll elezioni europee 2024: primo partito ancora Fratelli d’Italia, che si attesta tra il 26 e il 30%. Segue il PD, che supera la soglia del 20%. Chiude il podio il Movimento 5 Stelle (10-14%). Seguono: Forza Italia – Noi Moderati, Lega e Alleanza Verdi Sinistra (che superano la soglia di sbarramento, secondo le proiezioni, con il 5-7% dei voti). Al momento non è chiaro se supereranno la soglia di sbarramento Stati Uniti d’Europa e Azione.

: elezioni europee 2024: primo partito ancora Fratelli d’Italia, che si attesta tra il 26 e il 30%. Segue il PD, che supera la soglia del 20%. Chiude il podio il Movimento 5 Stelle (10-14%). Seguono: Forza Italia – Noi Moderati, Lega e Alleanza Verdi Sinistra (che superano la soglia di sbarramento, secondo le proiezioni, con il 5-7% dei voti). Al momento non è chiaro se supereranno la soglia di sbarramento Stati Uniti d’Europa e Azione. Ore 23 : si chiudono le urne. A breve gli exit poll. Da questo momento prende il via lo spoglio per le sole elezioni europee mentre per le Regionali in Piemonte e le Comunali lo scrutinio scatterà domani alle 14.

: si chiudono le urne. A breve gli exit poll. Da questo momento prende il via lo spoglio per le sole elezioni europee mentre per le Regionali in Piemonte e le Comunali lo scrutinio scatterà domani alle 14. Ore 22.59 : “Stiamo assistendo all’alba di un nuovo giorno per tutte le nazioni e i popoli d’Europa”. Così la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen sulla vittoria di Rn alle elezioni europee 2024.

: “Stiamo assistendo all’alba di un nuovo giorno per tutte le nazioni e i popoli d’Europa”. Così la leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen sulla vittoria di Rn alle elezioni europee 2024. Ore 22.35 : Weber (capogruppo del Partito Popolare Europeo , compagine di centro-destra in Ue) annuncia: “Abbiamo vinto le elezioni europee, aumentato il numero di seggi”. “Se fossero confermati questi segnali, c’è un chiaro spostamento a destra ” e “Francia e Germania, tra i principali governi europei, sono andati in crisi”: così l’europarlamentare di Fdi Nicola Procaccini, parlando con i cronisti al comitato di Fratelli d’Italia all’Hotel Parco dei Principi.

: Weber (capogruppo del , compagine di centro-destra in Ue) annuncia: “Abbiamo vinto le elezioni europee, aumentato il numero di seggi”. “Se fossero confermati questi segnali, c’è un ” e “Francia e Germania, tra i principali governi europei, sono andati in crisi”: così l’europarlamentare di Fdi Nicola Procaccini, parlando con i cronisti al comitato di Fratelli d’Italia all’Hotel Parco dei Principi. Ore 22.15 : Se i Conservatori e Riformisti Europei voteranno Ursula von der Leyen come prossima presidente della Commissione Europea “dipende dal programma”, ma “non vedo nulla nel passato che ci possa impedire di farlo”. Lo dice Assita Kanko, eurodeputata dell’N-Va (gruppo Ecr), nella sala dell’Emiciclo.

: Se i Conservatori e Riformisti Europei voteranno come prossima presidente della Commissione Europea “dipende dal programma”, ma “non vedo nulla nel passato che ci possa impedire di farlo”. Lo dice Assita Kanko, eurodeputata dell’N-Va (gruppo Ecr), nella sala dell’Emiciclo. Ore 22.10: Belgio, il primo ministro De Croo annuncia dimissioni.

Belgio, il primo ministro De Croo annuncia dimissioni. Domenica 9 giugno 2024, ore 22: si stanno per chiudere le urne e alle 23 inizierà lo scrutinio. Al momento, in buona parte d’Europa trionfano le destre (soprattutto in Austria) mentre in Svezia risultano in testa i socialdemocratici. Il Partito popolare socialista (Sf) è in testa alle elezioni europee in Danimarca con il 18,4%, secondo le stime del Parlamento europeo; al secondo posto i Socialdemocratici (S) della premier Mette Frederiksen, con il 15,4% seguito dai liberali del Venstre con il 13,9% e dall’Alleanza Liberale al 7,8%.

I candidati e i partiti

L’Italia vota per eleggere 76 membri del Parlamento europeo. I Paesi membri eleggono i loro candidati con un sistema elettorale proporzionale. In Italia i candidati alle elezioni europee sono suddivisi per circoscrizioni: Italia Nord Occidentale – Italia Nord Orientale – Italia Centrale – Italia Meridionale – Italia Insulare (Sicilia e Sardegna).

Di seguito la lista aggiornata dei candidati alle elezioni europee 2024 per la Circoscrizione Isole.

Questa la lista dei partiti in campo per le elezioni europee 2024 in Italia: Alleanza Verdi Sinistra, Alternativa Popolare, Azione – Siamo Europei, Democrazia Sovrana Popolare, Forza Italia – Noi moderati – PPE, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Libertà, Movimento 5 Stelle, Pace Terra Dignità, Partito Animalista – Italexit per l’Italia, Partito Democratico, Rassemblement Valdôtain (solo Nord), Südtiroler Volkspartei (Italia nord orientale) e Stati Uniti d’Europa. La soglia di sbarramento è segnata al 4% in Italia.

I dati sull’affluenza

Elezioni europee 2024, ecco i dati dell’affluenza in Sicilia e in Italia, dalla piattaforma Eligendo. Storicamente l’affluenza alle urne nelle elezioni europee è sempre stata piuttosto bassa, nonostante votare sia un diritto ma anche un dovere civico: in Italia, per esempio, è passata dall’85,65% del 1979 al 54,5% del 2019 (fonte Parlamento Europeo).

Sicilia

Complessivo affluenza per le elezioni europee 2024: IN AGGIORNAMENTO

Sabato ore 23: 10,76%

Domenica ore 12: 17,78%

Domenica ore 19: 29,06%

Domenica ore 23: IN AGGIORNAMENTO

I dati dell’affluenza per le elezioni 2023 complessivi provincia per provincia (disponibile dopo le 23 del 9 giugno 2024 – IN AGGIORNAMENTO).

Catania :

: Palermo :

: Messina :

: Agrigento :

: Ragusa :

: Siracusa :

: Enna :

: Caltanissetta :

: Trapani:

Italia

Complessivo affluenza per le elezioni europee 2024: IN AGGIORNAMENTO

Sabato ore 23: 14,63%

Domenica ore 12: 17,78%

Domenica ore 18: 29,06%

Domenica ore 23: IN AGGIORNAMENTO

Su QdS.it seguiremo in diretta non soltanto le elezioni europee 2024, ma anche le elezioni amministrative: in Sicilia, votano per eleggere il sindaco e la nuova Amministrazione locale 37 Comuni. Uno di questi è un capoluogo di provincia, cioè Caltanissetta. Gli scrutini iniziano alle ore 15 del 10 giugno 2024.

