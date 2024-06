Elezioni Europee 2024, è ufficiale: Ilaria Salis eletta

Un risultato importante per Avs, che commenta: "Questo non è che l'inizio".

Ilaria Salis è parlamentare europea: è stata eletta nelle liste di Avs (Alleanza Verdi Sinistra) poco più di un’ora dopo l’inizio dello spoglio seguito alla chiusura delle urne.

Un risultato atteso ma importante, soprattutto in considerazione del trionfo dell’estrema destra in diversi Paesi d’Europa (emblematici il caso della Francia, dove il presidente Macron ha annunciato nuove elezioni, e quelli dell’Austria e della Germania, che hanno visto una significativa vittoria delle destre).

Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. A darne l’annuncio sono stati i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. “Questo non è che l’inizio. Ci hanno accusato di candidature a fini strumentali, possiamo dire – ha affermato Fratoianni – che abbiamo fatto bene: Ilaria Salis da stasera è un’euro parlamentare, un risultato importante”.

“Questo risultato importate e straordinario – aggiunge Bonelli – dobbiamo fare in modo che possa crescere sempre di più. Abbiamo la necessità di costruire un fronte democratico nel Paese di fronte a una destra che vuole sbaragliare le istituzioni repubblicane. Questo è un segnale, andiamo avanti. Questo non è che l’inizio”.

Chi è Ilaria Salis

La maestra di Monza, di 39 anni, è diventata protagonista della cronaca internazionale quando è apparsa in catene in tribunale in Ungheria. Lì, si trovava in carcere in Ungheria con l’accusa di aver attaccato e aggredito degli estremisti di destra. Di recente ha ottenuto i domiciliari.

I risultati delle Europee

