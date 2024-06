Europa, gli exit poll delle votazioni: Afd seconda in Germania, in Austria exploit estrema destra

Lo spoglio ufficiale inizierà alle 23: a quell’ora chiuderanno i seggi degli ultimi Paesi al voto, tra cui l’Italia

Arrivano i primi exit poll e le prime proiezioni delle elezioni europee. Il Ppe in Germania dovrebbe essere primo partito, seguito dai Socialisti&Democratici; i liberali di Renew Europe sono dati al terzo posto. Da segnalare l’exploit dell’estrema destra dell’Fpoe in Austria e il crollo dell’Spd in Germania, superata dai sovranisti di AfD.

Lo spoglio ufficiale inizierà alle 23. A quell’ora chiuderanno i seggi degli ultimi Paesi al voto, tra cui l’Italia. Dalle urne dei 27 Stati membri uscirà la fotografia del nuovo Parlamento Ue, dove saranno eletti in 720 (76 saranno gli europarlamentari italiani). I primi exit poll suggeriscono un consolidamento dell’estrema destra (rappresentata dai gruppi dei conservatori Ecr guidati da Meloni e Id di Le Pen e Salvini): un risultato che, se confermato, cambierebbe il volto dell’Europarlamento.

Spagna, crolla l’affluenza alle ore 18: 38,3%, ben 11 punti in meno rispetto al 2019

Crolla l’affluenza per le europee in Spagna: alle 18 è stata del 38,3%, ben 11 punti rispetto alla stessa ora nel 2019 (quando aveva registrato il 49,4%).

Germania, prime proiezioni dei seggi: Cdu/Csu a 29, Afd 17, Spd 14

Prima proiezione dei seggi per la Germania secondo gli exit poll di Infratest dimap: CDU-EPP: 23 (+ 6 della CSU), AfD: 17, SPD-S&D: 14, Verdi: 12, Bündnis Sahra Wagenknecht: 5, FDP-RE: 5, LINKE-LEFT: 3, Volt-G/EFA: 3, FW-RE: 3.

Grecia, exit poll: Conservatori in testa, poi Syriza

Stando agli exit poll alla chiusura delle urne in Grecia, Nuova Democrazia otterrebbe il 28-32% dei voti, Syriza il 15-18%. Il partito socialista del Pasok sarebbe al terzo posto, tra il 13,9 e il 10,9. Seguono i comunisti del Kke (tra il 10,3 e il 7,9) e il partito di estrema destra Ellinikì lisi (Soluzione greca) dato tra il 10 e il 7,6%.

Francia, alle 17 affluenza oltre il 45% (in aumento rispetto alle scorse elezioni)

L’affluenza in Francia per le elezioni europee ha raggiunto il 45,26% alle ore 17. Un dato in aumento rispetto alle precedenti tornate: nel 2019 l’affluenza a quell’ora era pari al 43,29%, nel 2014 del 35,07% e nel 2009 del 33,18%.

Exit poll Austria, l’estrema destra dell’Fpo in testa

Il partito di estrema destra FPÖ (che fu di Jorg Haider) è in testa alle elezioni europee in Austria, secondo gli exit poll pubblicati dai principali media. Avrebbe ottenuto il 27% dei voti, diventando per la prima volta la forza politica più importante nel Paese alpino.