NOMI | Elezioni Europee 2024, tutti i deputati eletti: gli aggiornamenti

In attesa della chiusura dello scrutinio e della distribuzione dei seggi per le elezioni europee, è già possibile tracciare un bilancio sui deputati eletti in Europa del weekend dell’8 e 9 giugno. In particolare, l’attenzione viene dirottata sulla Circoscrizione 5, area che comprende Sicilia e Sardegna.

Elezioni europee, Meloni leader: conferme e grandi esclusi

Come emerso sin dal primo istante, Giorgia Meloni con FdI si conferma leader assoluto del Paese. Per lei, oltre due milioni di preferenze raccolte in tutte le cinque Circoscrizioni d’Italia. Per Elly Schlein, invece, circa 200.000 i voti raccolti tra il Centro e le Isole. Inoltre, positivo anche il rendimento di Roberto Vannacci e Ilaria Salis, tutti pronti a fare parte della rappresentanza italiana a Strasburgo. Discorso analogo per FI con Antonio Tajani in testa (partito più votato in Sicilia, spicca la figura di Edy Tamajo). A sinistra, invece, lato PD emerge la figura di Cecilia Strada così come quella del tanto contestato sindaco di Bari, Antonio Decaro. Andamento positivo anche per Lucia Annunziata, Dario Nardella e Giorgio Gori. Tra le esclusioni eccellenti, invece, in evidenza la figura di Matteo Renzi e il suo Stati Uniti d’Europa che ha soltanto sfiorato il quorum del 4%, senza mai raggiungerlo. Bocciature anche per Carlo Calenda ed Emma Bonino.

Elezioni europee in Sicilia: trionfo FI, la situazione e gli eletti

Così come in tutte le altre circoscrizioni, anche nell’area 5 con Sicilia e Sardegna Giorgia Meloni riceve il pieno dei consensi (oltre 241.000). Alle sue spalle ancora una volta Giuseppe Milazzo. Ancora nel centrodestra, in grande evidenza il successo di Edy Tamajo di Forza Italia-Noi Moderati (CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI) che scavalca di oltre 20.000 consensi Marco Falcone. Quest’ultimo – con i suoi 98.000 voti – deve sperare nell’attribuzione di due seggi al proprio partito (Forza Italia).

Per quanto riguarda la Lega Salvini Premier, ottimo andamento per Raffaele Stancanelli che supera Vannacci e Turano (che non sarà eletto, mantenendo il suo ruolo di deputato per l’Ars). Nella Circoscrizione 5 ottiene un discreto risultato il Movimento Cinque Stelle che, a discapito del nazionale, conferma il suo ottimo rendimento nel Meridione. Da qui, emerge certamente il nome di Giuseppe Antoci (oltre le 65.000 preferenze). Tra le sorprese, invece, c’è senza dubbio Alleanza Verdi e Sinistra con Ilaria Salis in testa. Votata in qualunque circoscrizione, c’è molta curiosità per capire quella in cui eserciterà (da monitorare la posizione di Mimmo Lucano, sindaco di Riace pronto a subentrare). Da osservare anche l’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, terzo con oltre 18.000 preferenze e che potrebbe prendere posto in Europa.

Per quanto riguarda il PD, Elly Schlein primeggia (ma non prenderà parte a Bruxelles) e, alle sue spalle, giunge Giuseppe Lupo (quasi 100.000 i consensi per lui). In questo caso, si osserva la figura dell’euro-deputato uscente Pietro Bartolo, che potrebbe riconfermare il proprio seggio in caso di attribuzione di due posti al Partito Democratico.

