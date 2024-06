Elezioni, Tomarchio all’Ars: “Un sogno che diventa realtà”

Dopo l'elezione di Marco Falcone (FI) al Parlamento Europeo e il successivo scorrimento della graduatoria, Tomarchio entra ufficialmente all'Assemblea Regionale siciliana (Ars)

Al termine del weekend di elezioni, emerge in evidenza la figura di Salvo Tomarchio. Dopo l’elezione di Marco Falcone (FI) al Parlamento Europeo e il successivo scorrimento della graduatoria, Tomarchio entra ufficialmente all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars).

Ars, Tomarchio: “Spero di rendervi orgogliosi di questa scelta”

Attraverso un lungo post sui propri social, Salvo Tomarchio annuncia tutta la propria felicità per quanto ottenuto in fase di scrutinio. “Nel settembre del 2022 ci candidammo alle elezioni regionali per costruire insieme una Sicilia in cui restare. Arrivammo primi dei non eletti, grazie all’aiuto e al sostegno di tantissimi amici. È stato l’inizio di un percorso, del sogno di una generazione che voleva prendersi il proprio spazio per provare a incidere sul futuro della nostra terra, senza chiedere permesso ai notabili della politica.

Siamo cresciuti, siamo caduti, ci siamo rialzati, ma non ci siamo mai fermati. Ostinati, cocciuti, determinati. Con la passione e la fame che brucia dentro.

Oggi, con l’elezione di Marco Falcone al Parlamento Europeo, e il conseguente scorrimento della lista, quel sogno diventa realtà. Entriamo ufficialmente all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il luogo in cui poter rappresentare la voce di chi non ha voce, in cui proporre iniziative di legge che possano migliorare la vivibilità del nostro territorio e del nostro futuro. Sono commosso ed emozionato, non lo nego. Spero di rendervi orgogliosi della scelta che avete compiuto due anni fa. Il meglio deve ancora venire”- ha concluso la nuova figura dell’Ars.