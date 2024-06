Europee, Edy Tamajo in festa: “Siamo già al lavoro per la nostra Isola”

Durante la festa, Edy Tamajo (FI) ha sottolineato l'impegno per la Sicilia come punto cruciale del proprio percorso

Con oltre 100.000 voti raggiunti, Edy Tamajo (FI) – assessore della giunta Schifani – si è confermato tra i leader delle preferenze in Sicilia alle europee. Dopo lo scrutinio, è partita la festa per il successo raggiunto nel quartier generale di Tamajo: “Un risultato frutto del duro lavoro, della dedizione e del sostegno dei nostri elettori. Grazie a tutti voi, oggi celebriamo una vittoria che rappresenta non solo un riconoscimento del nostro impegno, ma anche un nuovo inizio per il futuro della nostra comunità” – le prime parole di Edy Tamajo, in festa per il risultato conquistato alle elezioni europee.

Europee, Tamajo: “Siamo al lavoro per la nostra Isola”

Durante la festa, Edy Tamajo (FI) ha sottolineato l’impegno per la Sicilia come punto cruciale del proprio percorso: “Siamo già al lavoro per portare avanti i progetti e le iniziative che contribuiranno allo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio. “La nostra priorità resta quella di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”. Il tutto, spiega l’eurodeputato, “attraverso politiche sostenibili e innovative”. Successivamente, Tamajo spiega i prossimi passi: “Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma affrontiamo il futuro con la determinazione e la passione che ci hanno sempre contraddistinto”.

Poi, ancora Tamajo: “Vogliamo rappresentare al meglio gli interessi della nostra Isola in Europa, facendo sentire la nostra voce e lavorando per un’Europa più forte e unita. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno supportato in questo percorso. La vostra fiducia è la nostra forza e la vostra partecipazione attiva sarà fondamentale per continuare a crescere insieme”. Infine, l’ulteriore invito che Edy Tamajo ha voluto rivolgere ai propri elettori: “L’invito che facciamo a tutti è quello di rimanere coinvolti e a contribuire con idee e suggerimenti, perché solo con la partecipazione di tutti possiamo costruire un futuro migliore. Continuiamo a lavorare insieme, con entusiasmo e determinazione, per il bene della nostra Sicilia e dell’Europa”.