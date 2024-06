Elezioni Europee, Conte deluso: “Prendiamo atto del risultato”

A poche ore dall'inizio dello scrutinio, il leader del M5S ha analizzato l'andamento del partito alle elezioni europee del weekend appena trascorso

Se FdI festeggia per i risultati raggiunti alle elezioni europee, non è andata allo stesso modo per il Movimento Cinque Stelle (M5S) capitanato da Giuseppe Conte. A poche ore dall’inizio dello scrutinio, il leader del M5S ha spiegato: “Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente, potevamo fare meglio. La valutazione dei cittadini è insindacabile e avvieremo una riflessione interna”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

M5S, Conte: “Lavoreremo per migliorarci, non è una battuta d’arresto”

In un secondo momento, Giuseppe Conte si è dimostrato ottimista per il proseguo. “Non si tratta però di una battuta d’arresto, lavoreremo più di prima per essere alternativa a questo governo. C’è da interrogarsi su asse politico Francia-Germania che cambia e cercheremo di farci valere nell’equilibrio difficile tra forze progressiste e forze conservatrici” – ha aggiunto Conte, leader di Movimento Cinque Stelle.