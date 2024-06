Election Day, seconda giornata di voto: ecco i dati dell’affluenza in Sicilia

La prima parte della seconda giornata della tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento Ue e dell'Amministrazione in diversi Comuni siciliani. Affluenza bassa. Ecco i dati.

In Sicilia si vota per le elezioni Europee, ma – in 7 province su 9 – anche per le amministrative: i primi dati sull’affluenza hanno riportato dei numeri bassi, con un leggero aumento nella giornata di domenica 9 giugno nel report delle ore 12.00.

Ecco i dati dell’affluenza di domenica 9 giugno 2024 (ore 12.00), in fase di aggiornamento.

Elezioni europee e amministrative Sicilia 2024, i dati dell’affluenza

In Sicilia sono al voto Comuni appartenenti a 7 province su 9 e tra questi c’è un solo capoluogo di provincia (Caltanissetta). Ecco i dati siciliani provincia per provincia e Comune per Comune sull’affluenza alle ore 12.00 di domenica 9 giugno:

Affluenza elezioni amministrative 2024 in Sicilia (dati Regione Siciliana)

TOTALE REGIONE (ore 12.00, domenica 9 giugno, Amministrative):

Agrigento (23,80%)

Alessandria della Rocca: 19,72%

Caltabellotta: 29,68%

Campobello di Licata: 30,64%

Naro: 19,99%

Racalmuto: 23,02%

Santa Elisabetta: 18,74%

Catania (36,67%)

Aci Castello: 34,72%

Motta Sant’Anastasia: 40,79%

Ragalna: 42,58%

Zafferana Etnea: 33,33%

Messina (37,13%)

Brolo: 38,61 %

Condrò: 40,15 %

Falcone: 33,75 %

Forza D’Agrò: 34,40 %

Leni: 30,94 %

Longi: 48,54 %

Mandanici: 41,46 %

Oliveri: 38,67 %

Rometta: 35,26 %

Spadafora: 36,73 %

Caltanissetta (30,78%)

Caltanissetta: 30,95%

Gela: 30,78%

Mazzarino: 29,96%

Palermo (31,61%)

Bagheria: 32,20%

Monreale: 29,10%

Bompietro: 28,89%

Borgetto: 32,54%

Corleone: 34,21%

Palazzo Adriano: 35,04%

Roccamena: 29,84%

Cinisi: 33,24%

San Mauro Castelverde: 32,52 %

Siracusa (29,87%)

Pachino: 29,87%

Trapani (37,72%)

Castelvetrano: 32,80%

Mazara del Vallo: 39,16%

Salaparuta: 36,38%

Salemi: 28,69%

Infine, in Sicilia – alle ore 12.00 di domenica 9 giugno 2024 – ha votato per le Europee circa il 10% degli aventi diritto. A livello nazionale, l’affluenza si attesta invece intorno al 14%. Ecco i dati per provincia (in %):

Agrigento 16,38

16,38 Caltanissetta 20,99

20,99 Catania 17,06

17,06 Enna 14,89

14,89 Messina 18,55

18,55 Palermo 18,43

18,43 Ragusa 14,45

14,45 Siracusa 16,23

16,23 Trapani 17,67

17,67 SICILIA (dati affluenza complessivi, domenica 9 giugno ore 12.00): 17,63

Il primo giorno di elezioni in Sicilia

Le elezioni amministrative ed europee hanno visto scendere in campo leader nazionali (da Giorgia Meloni a Elly Schlein) e volti noti della politica siciliana, tra ex sindaci (come Leoluca Orlando) e assessori come Turano e Falcone. Se la campagna elettorale è stata segnata principalmente dagli scontri, dagli stravolgimenti nati da inchieste giudiziarie e dall’attenzione alle liste degli “impresentabili“, nella prima giornata di voto il protagonista è stata la protesta. Da un lato, c’è stato il “caos seggi” a Palermo – con oltre 1700 scrutinatori che avrebbero rifiutato l’incarico, presumibilmente per i compensi bassi per le giornate di lavoro previste -, mentre dall’altro gli agricoltori – in protesta da mesi – hanno nuovamente fatto sentire la propria voce consegnando le proprie schede elettorali in segno di dissenso per il disinteresse della politica.

La prima giornata di elezioni non è stata quindi molto serena per la Sicilia. E di certo il clima post-elezioni potrebbe essere molto teso, in base ai risultati e alle potenziali conferme/smentite venuti fuori dall’espressione del voto alle urne.

